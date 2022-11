N-VA wil vaklui laten parkeren op bewonersplaatsen in centrum Gent. Schepen Watteeuw: “Zullen we onderzoeken”

“Dat vaklui in de bewonersparkeerzones hun voertuig niet kwijt kunnen is al langer gekend, maar een oplossing was er tot dusver niet", zegt raadslid Anneleen Van Bossuyt (N-VA). “Nochtans verklaarde de voltallige gemeenteraad al in 2019 – op ons initiatief – voorstander te zijn van een systeem waarbij vaklui een beperkte tijd zouden kunnen parkeren op bewonersplaatsen. Volgens schepen van mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) was er wel eerst een wijziging van de wegcode nodig, maar het overleg hierover met de bevoegde federale minister leverde tot dusver geen tastbaar resultaat op. Nochtans blijkt nu dat het in Oostende wél kan. Vaklui moeten zich daarvoor eenmalig registreren. Van zodra dat gebeurd is, zullen ze - met hun voertuigen vol materiaal - op bewonersplaatsen kunnen parkeren, mits ze online een parkeersessie voor een dringende interventie starten. Tegelijk wordt de signalisatie aangepast: bewoners-parkeerborden worden vervangen door gemeentelijke-parkeerkaarten-borden, die dan gelden voor zowel bewoners, vaklui als zorgverstrekkers en met specifieke criteria voor elke groep.” Van Bossuyt is het wachten beu, en brengt de kwestie maandag op de gemeenteraad. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) zegt dat maandag alvast te snel is om conclusies te trekken. “Maar het is een interessant gegeven, het systeem van Oostende”, zegt hij. “We zullen het zeker onderzoeken, om te zien of iets gelijkaardigs ook in Gent kan.”