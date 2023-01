Muurschildering van Gentse Kitsune verkozen tot beste straatkunst (wereldwijd) van 2022

In 2022 maakte ze een prachtige muurschildering genaamd ‘When you Weren’t Looking’ in Belfast. In haar typische neonroze stijl. Street Art Cities, een platform dat straatkunst promoot, riep het uit tot een van de beste muurschilderingen van het afgelopen jaar. “Na 12 maanden de 100 beste kunstwerken te delen van de maand, hebben we een shortlist gemaakt van de beste werken van heel 2022”, zegt Tim Marschang van Street Art Cities. “Het gaat om 100 kunstwerken in 92 steden in 30 landen.”