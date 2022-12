Museumnacht trekt bijna 30.000 bezoekers: “Heel fijn om zoveel jonge mensen te zien genieten”

Na twee coronajaren kreeg Museumnacht dit jaar weer een volwaardige editie. Op voorhand een ticket kopen of reserveren was niet nodig. Bezoekers konden in de nacht van donderdag op vrijdag gewoon binnenwandelen om te genieten van vaste tentoonstellingen, maar ook van heel wat speciallekes die speciaal voor Museumnacht voorzien waren. Zo kon je in het GUM in een ballenbad baden en vulva’s tekenen op valse toiletmuren.

Koploper

Dat Gents Universiteitsmuseum – een nieuwkomer – en de Plantentuin trokken de meeste bezoekers. Meer dan 5.002 nieuwsgierigen kwamen er een kijkje nemen. Het S.M.A.K. – waar een band voor live soundtrack zorgde bij de kunstwerken – gaat lopen met het tweede hoogste bezoekersaantal: meer dan 4.500. In het MSK, dat uitpakte met een silent disco, kwamen 4.309 bezoekers langs. De expo in samenwerking met Wouter Deprez in de Sint-Pietersabdij lokte 3.229 bezoekers.

Volledig scherm Museumnacht 2022 © Stad gent / Delphine Lebon

3.187 mensen zakten af naar het Huis van Alijn. Bij Museum Dr. Guislain genoten 2.106 mensen van een collectieve macramé. Het Industriemuseum – waar je onder andere kon plaatsnemen op een massage-bureaustoel, maar ook kon spinnen – lokte 2.008 bezoekers. In het STAM genoten meer dan 1.900 mensen van karaoke en skylinewafels. De Kunsthal Gent haalde tot slot 1.400 bezoekers, en De wereld van Kina 1.372 bezoekers.

“Het was weer een Museumnacht zoals we ons die herinneren van voor de coronaperiode, ook qua bezoekersaantallen”, zegt een gelukkige Sami Souguir, schepen van Cultuur. “Het deed veel plezier om zoveel jonge mensen te zien genieten van dit evenement. Museumnacht is hét visitekaartje voor de Gentse musea.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.