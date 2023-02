Mummies, magie en bulderlachen: vijf keer uit in Gent tijdens het laatste weekend van de krokusvakantie

20% van stadsperso­neel langdurig ziek: “Hoge druk door besparin­gen en heroriënte­rin­gen helpt niet”

Sinds 2017 is het aantal langdurig zieken bij de stad met 7% gestegen. Net geen 20% van de personeelsleden staat in de boeken als ‘langdurig ziek’. Een evolutie die ook in de private sector aan de gang is, maar oppositiepartij PVDA stelt zich vragen bij de besparingsronde. “Hoe minder personeel, hoe hoger de werkdruk, hoe meer mensen uitvallen.”