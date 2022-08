MSK opent feestjaar voor 225-jarig bestaan met tentoonstelling over ‘de schilder van Gent’

Met deze tentoonstelling zet het MSK, in samenwerking met de Universiteit Gent, Baertsoen voor het eerst in vijftig jaar in de kijker. De kunstenaar was een telg uit een Gentse fabrieksfamilie, een quasi autodidact, en bekend om zijn blik op de vervallen, vervuilde, verlaten stad, die hij vanaf de vroege jaren 1890 talloze keren in beeld bracht. Door zijn tijdsgenoten werd hij daarom omschreven als ‘le peintre de Gand’.

Maar zijn invloed reikte ver daarbuiten. Baertsoen was actief in Londen, bracht het landschap in beeld vanop zijn luxueuze woonboot en exposeerde op de Biënnale in Venetië en in de Weense Secession. Tegen het begin van de twintigste eeuw was hij één van de meest tentoongestelde Belgische kunstenaars ter wereld.