Motorrijder met hoofdwonde afgevoerd nadat hij inrijdt op voorligger in Oostakker

Man vrijgespro­ken na beschuldi­ging van verkrach­ting in cafétoilet: “Ze is gewoon vreemdge­gaan met mijn cliënt en voelde zich daar schuldig over”

Geen 18 maanden cel, maar vrijspraak voor een Gentse man. Die werd ervan verdacht een vrouw verkracht te hebben in het toilet van een café in de Sleepstraat. Maar van bij het begin schreeuwde hij zijn onschuld uit. “Ze was even geïnteresseerd in mij als ik in haar.”