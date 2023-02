Morgane Gielen (28) runt al één jaar inclusief modellenbureau ‘No Babes’: “Diversiteit is de realiteit, ook op de catwalk”

GENTEén jaar geleden hield fotografe Morgane Gielen (28) het modellenbureau ‘No Babes’ onder het doopvont. Een centimeter te kort of te breed, met rolstoel of (on)zichtbare beperking, de missie van Morgane is om échte mensen voor de lens te krijgen. Dat begint ook te lukken. “Ik hoor van klanten dat er geen weg meer terug is. Dat maakt me natuurlijk gelukkig.”

Morgane Gielen is klaar voor de revolutie in de modesector: die van het normale lijf, met al zijn ‘imperfecties’ en in alle schoonheid. Na één jaar zelf modellen op de catwalk en achter de lens praten, organiseert ‘No Babes Agency’ een feestje om u tegen te zeggen. “Merken beginnen in te zien dat een herkenbaar model ook voor hen een bredere doelgroep betekent. Binnen vijf jaar tijd is bijvoorbeeld een plussize model hopelijk geen uitzondering meer.”

Los door het taboe

“Ik was al jaren zelf fulltime aan de slag in de mode- en lifestylesector als fotografe en ik zocht bepaalde modellen die gewoon niet in de boeken stonden. Als vrouwelijk model liggen de standaarden nog steeds op minimum 1.74 meter en maatje 34 of 36. Mannelijke modellen moeten minstens 1.82 meter zijn en uiteraard ook slank. Geen centimeter langer, korter of breder: die mensen kregen zelfs de kans niet. Ik zag zoveel mensen met potentieel, maar het kwam niet”. Al begon er enkele jaren geleden wel iets te borrelen. “Merken begonnen wel iemand van kleur of met een maatje meer ertussen te steken, maar dat was heel tokenistisch. Voor de vorm, om te kunnen zéggen dat de campagne inclusief was.”

Volledig scherm Morgane Gielen, 'boss lady' bij No Babes Agency © Laura Baetens / rv

Sinds 2019 probeert Morgane met een aantal gelijkgezinden het lijf en verhaal van mensen die vaak genegeerd worden in de media, toch een stem te geven. No Babes is geboren. Iedereen Beroemd, een fotoboek uitgegeven door Borgerhoff & Lamberigts, een foto)expositie, en vele verhalen. Toch is No Babes pas sinds dit jaar een officiële vzw. “Mensen een stem geven die die normaal niet krijgen, dat is nog steeds de bedoeling. Zit je in een rolstoel, ben je queer of heb je een (onzichtbare) beperking of chronische ziekte? Dan brengen we je verhaal. Het is ontstellend om te weten hoeveel er, ook binnen de mode-industrie, onbespreekbaar bleek te zijn. Dat taboe willen we doorbreken.”

Geen ‘echt’ model

Maar het was niet genoeg. Dus besloot Morgane een jaar geleden om dan zelf maar modellen aan te werven. “Ik was wel vaker tussenpersoon geweest voor mensen die dan die ene boeking kregen. Maar zij werden ook niet betaald als volwaardig model, omdat de industrie hen simpelweg niet zo zag. Dat kan niet door de beugel. Zo is No Babes Agency ontstaan.” Morgane slaat de handen in elkaar met nicht Laura en goede vriendin Eline. “Zij stonden vanaf dag één achter de visie van No Babes Agency en ze helpen me elke week enkele uren, waar ik ze nodig heb. Zonder hen zou ik dit niet kunnen.”

Vlaanderen, België zelfs, blijkt rijp voor diverse modellen. “In Amerika, Londen of Duitsland staan ze er verder mee, in België of Frankrijk loopt het trager. Maar bedrijven vinden ons wel. En ook hier begint het kwartje te vallen dat ‘normale’ en diverse lichamen op de catwalk en in commercials zetten, ook een breder doelpubliek bereikt. Ik hoor soms wel eens dat zodra ze met die visie aan een campagne starten, er geen weg terug is.”

Het nieuwe normaal

Ontwerpers weten dus ook wel dat ze niet meer één soort lichaam kunnen representeren. “Dit moet het nieuwe normaal worden. Ik hoop echt dat we binnen vijf jaar in die wereld zitten. Hopelijk moet No Babes Agency dan niet meer het bureau zijn waar ze langskomen voor de speciallekes. Mensen stellen me vaak de vraag of bedrijven onze modellen boeken omdat het op dit moment ‘in’ is of omdat ze het menen. Op dit moment is mij dat gelijk want ook al menen ze het niet en tonen ze het wel, dat is al een stap in de juiste richting. Hoe meer we normaliseren, hoe normaler het wordt. Zo simpel is het.”

Op zaterdag viert No Babes Agency haar eerste verjaardag met een groots evenement op Zebra Expo in Zebrastraat tussen 10u en 20u. Er is een open podium, enkel workshops zoals storytelling, maar ook witchcraft en shibari en er is een panelgesprek. Wie zelf ook denkt voor de camera te passen, kan langskomen voor de open casting van No Babes Agency om hun kans te wagen als model. Meer info op de website: www.nobabes.be/1year-event.

