‘Moraalridders’ bestormen S.M.A.K. om beeld van Jan Fabre neer te halen: “Weg met de zelfverklaarde verdedigers van de schoonheid”

Het begon met twee spandoeken aan het dak van het hedendaags kunstmuseum. ‘I am a mistake’ (ik ben een fout) stond op de ene te lezen, ‘because I can’t apologise’ (omdat ik me niet kan verontschuldigen) op de andere. Intussen werd een rood koord gebonden rond de voet van ‘de man die de wolken meet’, een werk van Fabre dat al jaren op het dak van het S.M.A.K. staat. Enkele actievoerders – leden van het Gentse collectief Zuidpark, van het cultuurcentrum Minus One en van het jeugdhuis Girls go Boom – waren met een smoesje op het dak geraakt. Ze hadden gevraagd aan de balie of ze de luchtkwaliteit mochten meten. Na de spandoeken te hebben uitgehangen en het meterslange koord beneden te hebben gelaten, trokken ze het Citadelpark in.