Mooie weer lokt massa studenten opnieuw naar Sint-Pietersplein

Gent Podcast om ons allemaal gelukkiger te maken, met humor én wetenschap: Bruto Nationaal Geluk

11:53 De ene wordt gelukkig van podcasts maken, de andere houdt zich bezig met ‘positieve psychologie’. Al snel nadat hun wegen kruisten, besloten Gentenaars Eva Moeraert en Maaike Verstraete samen de studio in de duiken, voor een reeks over geluk en gelukkig zijn, of worden. Geen wollig en zweverig gedoe, wel luchtige maar wetenschappelijk onderbouwde gesprekken. En dat helemaal gratis.