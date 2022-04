Mooi nieuws: Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose gaat trouwen

D’Hose en Pauwelyn vormen al bijna 10 jaar een koppel. Het is een duo uit ‘het blauw fabriekske’, de twee leerden elkaar kennen bij Open Vld Gent. D’Hose is al jaren gemeenteraadslid in Gent. Ze is ook Vlaams parlementslid en sinds oktober 2020 voorzitter van de Senaat. Diederik Pauwelyn is actief achter de schermen. Hij was kabinetschef van Gwendoline Rutten, en is nu kabinetschef van Oost-Vlaams gouverneur Carina Van Cauter. Het koppel woont in centrum Gent, en heeft met Boris een dankzij Instagram behoorlijk bekende kat in huis. Wanneer het koppel effectief in het huwelijksbootje stapt is nog niet bekend. “Maar het wordt vermoedelijk een winterhuwelijk", glundert D’Hose, die trots het aanzoek wereldkundig maakte via sociale media. De verlovingsring heeft haar Diederik zelf ontworpen. D’Hose is de eerste die als Senaatsvoorzitter zal huwen, en - aangezien ze van plan is de senaat af te schaffen - ook de laatste die dat zal doen.