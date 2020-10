Mogelijk gewapende man ingerekend die zich verschanste in gebouw aan Koning Nobelplein in Gent: omgeving afgezet, speciale eenheden moesten geen geweld gebruiken.

Het parket bevestigt dat er zich een incident voordoet aan het Koning Nobelplein, waardoor een deel van de Brugsesteenweg afgesloten is. “Een man heeft er een deur van een appartement ingetrapt en verschanst zich aldaar. Omstaanders zouden gehoord hebben dat de man riep dat hij zou schieten. Er kan nog niet worden bevestigd of de man al dan niet gewapend is. Uit de eerste vaststellingen zou blijken dat er geen andere mensen in het appartement aanwezig zijn. De politie is massaal ter plaatse en het onderzoek naar de precieze omstandigheden van het incident loopt volop.” Een 200-tal omwonenden is intussen geëvacueerd. Ze worden allemaal opgevangen in de vlakbij gelegen sporthal Bourgoyen.