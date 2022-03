GentEen oplossing voor de situatie aan de Wiedauwkaai blijkt complexer dan eerst gedacht. De Stad Gent zat samen met Infrabel en het Agentschap Wegen en Verkeer, maar kan voorlopig weinig doen. “Eerst moeten we weten of de spoorweg in de hoogte gaat", zegt schepen Filip Watteeuw (Groen).

Het Westerringspoor -de ‘kleine fietsring’ rond de binnenstad- is één van de stokpaardjes van de Stad Gent. Binnenkort start de bouw van een fietsbrug over de Watersportbaan en ook elders werd al stevig geïnvesteerd om de ring te voltooien. En toch kampt de Stad aan de Wiedauwkaai nog met een probleem.

“Wie er vandaag het water wil oversteken, kent het padje naast de treinsporen maar al te goed”, weet raadslid Stijn De Roo (CD&V). “Voor de dagelijkse passanten is het namelijk de enige manier om het water over te steken zonder honderden meters te moeten omrijden langs de Tolpoort. Maar in theorie mag er niet fietsen.”

Boetes uitgedeeld

Even geleden plaatste Infrabel, verantwoordelijk voor de spoorbrug, er een verbodsbord. Meer zelfs: wie niet met de fiets aan de hand de brug nam, ging op de bon. De Roo vraagt daarom een snelle oplossing, maar die zal er niet komen, blijkt na gesprekken tussen mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen) en Infrabel.

“We sturen binnenkort nog een brief naar Infrabel om het probleem aan te kaarten", zegt hij. “Het voorstel om een nieuwe fiets-en voetgangersbrug te bouwen is besproken met de verschillende partners. Maar op aandringen van het Agentschap Wegen en Verkeer is besloten we om de bouw te koppelen aan de keuze voor de spoorweg.”

Spoorwegberm

De spoorweg aan de Muide kan binnen enkele jaren in de hoogte komen te liggen. Het idee ligt immers op tafel om een spoorwegberm te trekken van het kruispunt aan de Afrikalaan, ter hoogte van de Decathlon, zo helemaal tot aan de Wiedauwkaai. Dat voorstel is ook Watteeuw genegen en hier zou dan ook een nieuwe fietsbrug aan gekoppeld worden.

Deze beslissing is echter nog niet in kannen en kruiken. Pas eind 2023 wordt de knoop doorgehakt. Maar dan ligt de brug er op het einde van dit decennium nog niet, merkt raadslid De Roo op. “Fietsers laten afstappen is wereldvreemd. Straks ligt er sneller een nieuwe Meulestedebrug, dan dat er een oplossing is voor het verbodsbord.”

