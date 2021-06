Moeilijke doorgang op R4: ladingverlies frisdrank verspert de weg

Gent Feestje op 300 meter hoogte: dj’s draaien hoog boven Gent in luchtbal­lon

14 juni De kans dat je het gehoord hebt vanop de begane grond is onbestaand, maar zondag heel vroeg in de ochtend was er een feestje aan de gang boven Gent. Student-ondernemers Thomas Lissens (23) en Eduardo Pires Fernandes (23) hadden een dj-set opgezet in twee ballonnen.