Moeder en zoon openen pop-up met zelfgemaakte verzorgingsproducten: “Wij zijn als een stadsbrouwerij, de volledige productie gebeurt in Gent”

GentVoor een gezond, duurzaam eindejaarsgeschenk (voor jezelf of een geliefde) moet je in de Koestraat zijn dit jaar. Hilde Nys (57) en haar zoon Thomas Kindermans (29) hebben er pas een pop-up geopend met gezonde, duurzame verzorgingsproducten – van dagcrème tot massage-olie. “Van scholieren tot 80-plussers, ze zijn allemaal fan.”

Hilde runt al meer dan twintig jaar een apotheek in de Veldstraat en startte drie jaar geleden ook haar eigen merk met verzorgingsproducten op. Samen met haar zoon Thomas die speciaal uit de advocatuur stapte om zijn mama bij te staan. Allerminst een verkeerde stap want de producten van Ray sloegen meteen aan. Geen wonder: ze zijn goed voor de huid én voor de planeet.

Boven de apotheek

“We staan erop dat onze verzorgingsproducten doeltreffend zijn, enkel natuurlijke bestanddelen bevatten en vrij zijn van schadelijke stoffen en hormoonverstoorders”, vertelt Hilde. “Ze zijn ook veganistisch en lokaal geproduceerd.” Hilde maakt elk product nog altijd zelf boven haar apotheek in de Veldstraat. “Dat maakt dat je nergens zo lokaal verzorgingsproducten zal kopen als in onze pop-up”, glundert Thomas. “Ik vergelijk Ray dan ook graag met een stadsbrouwerij. De volledige productie, van begin tot einde, gebeurt in het hart van Gent.”

Volledig scherm De verzorgingsproducten van Ray. © Jill Dhondt

Wat de producten van Ray nog duurzamer maakt: de verpakking is ofwel gerecycleerd plastic ofwel glas. De shampoo, bodywash en deodorant kunnen bovendien aangevuld worden in de apotheek of in de pop-up als de flesjes leeg zijn. De verpakking weggooien is niet nodig.

Minder druk

Ben je benieuwd om alle producten te leren kennen? Stap dan zeker eens binnen in de pop-up die tot eind januari in de Koestraat zit. “In de apotheek is het vaak druk, maar hier kan je op je gemak rondkijken en uitleg vragen”, vertelt Hilde. “Daarom dachten we al langer na over een pop-up. Het heeft geduurd tot we het ideale pand vonden en de periode is ook perfect. Naast shampoo, douchegel, bodylotion, dag- en nachtcrème, bodyscrub, massage-olie, handwash, handcrème en meer kan je hier namelijk ook geschenkpakketten kopen.”

Koestraat 18, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 18 uur. Geraak je niet tot in de pop-up? Dan kan je een kijkje nemen op de webshop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.