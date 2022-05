Modeshow onder stadshal: “Gent heeft een textielverleden, maar ook een textieltoekomst”

Na twee jaar coronapauze, konden de leerlingen van het Viso Mariakerke die mode volgen, weer hun creaties tonen onder stadshal. De richtlijnen die ze daarvoor kregen waren best pittig: maak een stuk dat mooi en origineel maar ook milieubewust, prijsbewust en mensenrechtenbewust is. Het materiaal moest honderd procent gerecycleerd zijn. Dus dolven de leerlingen in de kleerkasten van hun oma’s en opa’s, en haalden ze reststoffen op bij bedrijven.

De modeshow werd ingeleid door burgemeester Mathias De Clercq en schepen Hafsa El-Bazioui. “Gent heeft een textielverleden, dat weten we, maar ook een textieltoekomst”, zei die laatste. “Dat zien we hier. Ik ben erg fier dat het thema van de show duurzame mode was. Want via onze kleren, kunnen we de wereld een beetje veranderen.” In het publiek zaten ook tien gastdocenten uit het Zuid-Afrikaanse Kaapstad.