Mobiele assistentiewoning in stilte afgevoerd. “Regels rond vergunningen veel te ingewikkeld”

In Nederland is het helemaal ingeburgerd, het systeem waarbij een soort wooncontainer in de tuin wordt geplaatst. Zo kunnen mantelzorger en zorgbehoevende vlakbij elkaar wonen, wat de ondersteuning een stuk makkelijker maakt. “Puik idee, dat gaan we ook proberen ”, klonk het in Gent. Toenmalig OCMW-voorzitter Rudy Coddens liet zo’n huisje plaatsen aan het woonzorgcentrum De Liberteyt in Wondelgem, om zorgverstrekkers te laten kennismaken met het concept. Uiteindelijk werd één huis, een soort van tiny house, aangekocht om ingezet te worden als ‘mobiele assistentiewoning’.

Die mobiele assistentiewoning staat vandaag werkloos op de parking van het Woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke. “Het idee was goed”, zegt Coddens nu, “Het paste perfect in de strategie om ouderen langer thuis te laten wonen. Maar in de praktijk is het systeem niet werkbaar in Vlaanderen. Er zijn teveel vereisten qua vergunningen, de mogelijkheden waarin het wél kan, zijn te beperkt. Het project van mobiele assistentiewoningen is dus stopgezet. Wat niet wil zeggen dat deze woning verloren is. We bekijken nu of we ze via het OCMW eventueel kunnen inzetten als noodwoning.”