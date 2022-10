Mobiel salon moet feestende studenten wijzen op het bestaan van buurtbewoners

De stad bedenkt elk jaar wel een sensibiliseringsactie voor de studenten, in de hoop dat de Overpoortbuurt leefbaar blijft voor iedereen. Er kan ‘wisselend succes’ genoteerd worden. Dit keer worden acteurs op pas gestuurd met een mobiel salon. In de Sint-Pietersnieuwstraat, Kunstlaan en Normaalschoolstraat zullen studenten uitgenodigd worden om in dat salon te gaan zitten, en zo in een huiselijke omgeving na te denken over hun impact op de buurt. “Studenten zijn welkom in onze stad, maar moeten ook respect hebben voor onze bewoners”, motiveert burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Via verschillende sensibiliserende acties, zowel rond nachtlawaai, afval als wildplassen, trachten we hen bewust te maken van hun impact.”