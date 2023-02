Minstens 110 ‘corona-terrassen’ blijven de komende 9 jaar staan.

Gent Uniek in Europa: expertise­cen­trum buigt zich over kunstcrimi­na­li­teit. “Elke kunstroof komt éérst bij de lokale politie terecht”

België staat gekend als draaischijf voor internationale kunstroof, en dat hebben we deels aan onszelf te danken. Het nieuw opgerichte expertisecentrum GRACE moet daar verandering in brengen. Het is een samenwerking tussen de politie, de universiteit en de kunstwereld, en is uniek in Europa. “GRACE zelf gaat geen misdrijven oplossen, maar moet zorgen dat we weten waar we de juiste info vinden.”

1 februari