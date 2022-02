Ministers Verlinden en Van Peteghem staan met burgemeester De Clercq tussen feestende studenten in Overpoort: “We willen wet op private veiligheid veranderen”

GentHoog bezoek in de Overpoort woensdagavond: minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open vld) gingen er samen de sfeer opsnuiven. Later sloot ook vicepremier Vincent Van Peteghem (CD&V) aan. Doel van de avond? Minister Verlinden ervan overtuigen dat ze de wet op private veiligheid moet aanpassen.

Woensdagavond 23.30 uur: de Overpoortstraat bruist weer zoals vroeger. Studenten lachen, drinken en dansen ongedwongen, maar schrikken toch op wanneer een groepje politiekers plots de feeststraat binnenwandelt. Gents burgemeester Mathias De Clercq en minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden komen van een uiteenzetting in De Krook over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en het camerabeleid van de Stad Gent. Erna wilde De Clercq Verlinden absoluut nog laten kennismaken met de infocoaches in de Overpoort.

Die stewards – herkenbaar aan hun blauwe hesjes waar Flow Gent op staat - zijn sinds het begin van de pandemie actief in Gent. Eerst werden ze ingezet in de winkelstraten om alles in goede banen te leiden, later in de studentenbuurt. “Hier vormen ze een extra laag tussen de feestvierders en de politie”, legde De Clercq uit aan Verlinden. “Ze zijn extra ogen en oren op het terrein, maar hebben een heel ander profiel dan agenten. Doordat het leeftijdsgenoten zijn van de studenten en ze geen uniform dragen, zijn ze heel aanspreekbaar.”

Overpoort 2.0

De infocoaches zijn er om te informeren en als aanspreekpunt: als studenten te veel gedronken hebben of grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt, kunnen ze bij hen terecht. Maar ingrijpen kan wettelijk gezien niet en daar wil de burgemeester verandering in brengen. “Volgens de huidige wetgeving mogen de infocoaches enkel tussenkomen op events, zoals de Gentse Feesten, maar niet op het openbaar domein. Zolang de corona-maatregelen gelden kan dat wel, dan zitten ze in een grijze zone, maar die vallen binnenkort weg. Daarom vragen we aan minister Verlinden om de wet op private veiligheid te herbekijken zodat de infocoaches kunnen blijven. Dit kan ook voor andere steden heel zinvol zijn.”

De minister werd uitgenodigd om met eigen ogen te zien wat de meerwaarde is van de stewards. Na een gesprek aan de chalet waar de infocoaches hun vaste basis hebben, trokken de politiekers verder de straat in. Voor selfies met de studenten en een pintje in ’t Kofschip. Daar sloten minister Vincent Van Peteghem en andere politici later aan. “Als student kwam ik hier elke dag, maar nu is het toch lang geleden”, grapte De Clercq. “Dat waren fijne tijden, maar verandering is op til. De infocoaches passen binnen het bredere plan van de Stad voor een vernieuwde feeststraat: Overpoort 2.0. Veilig en aangenaam uitgaan staat daarin centraal.”

