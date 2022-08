Minister Hilde Crevits bezoekt nieuw complex van Guislain voor kinderen, jongeren en volwassenen met psychiatrische problemen

GentNa vijf jaar uitkijken, is het einde van de werken eindelijk in zicht. Begin volgend jaar opent het psychiatrisch centrum Dr. Guislain in Gent een gloednieuw complex waar kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking terecht kunnen. Vlaams minister Hilde Crevits wilde niet wachten tot de opening en bracht nu al een werfbezoek.

Dat de medewerkers van het psychiatrisch centrum uitkijken naar de opening van het nieuwe complex, dat steken ze allesbehalve onder stoelen of banken. In het gebouw worden twee bestaande afdelingen samen gebracht die momenteel op andere campussen zitten: Fioretti en De Steiger. “Momenteel zitten die op plekken die al lang niet meer geschikt zijn voor de doelgroep waar ze op focussen”, zegt Christine De Vrieze, directeur patiëntenzorg van het psychiatrisch centrum. “Het is er moeilijk om de zorg te bieden die de specifieke doelgroep nodig heeft.”

In Fioretti zitten kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking en psychiatrische problemen, in De Steiger gaat het om jongeren en volwassenen met dezelfde problematiek. In de nieuwe afdeling in de Ferrerlaan komen beide twee afdelingen samen te zitten in hetzelfde complex. “Het nieuwe gebouw is volledig afgestemd op de doelgroep”, vertelt Hannes Decraene, directeur organisatie. “Omdat het om kwetsbare, pittige jongeren en volwassenen gaat, is er veel vast meubilair voorzien. Er zijn ook afzonderingskamers, herstelkamers, comfortkamers, therapiekamers en een groene omgeving die helend kan werken.”

De werken gingen anderhalf jaar geleden van start en gaan nu hun laatste fase in. Begin 2023 zal het klaar zijn voor gebruik, maar Hilde Crevits wilde niet wachten tot dan om een bezoek te brengen. De Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin werd donderdagmorgen rondgeleid op de vergevorderde werf waar de leefruimtes en slaapkamers volop vorm krijgen. In totaal zullen de werken zo’n 20 miljoen euro hebben gekost. Dat is meer dan voorzien, maar de indexering van de bouwkosten heeft de kostprijs flink de hoogte ingejaagd.

De Vlaamse regering gaat elk jaar zo’n 650.000 euro voorzien voor het project. “Mentaal welzijn is een van onze prioriteiten”, gaf de minister aan. “Wie met ernstige psychische problemen kampt en opgenomen wordt in een psychiatrisch ziekenhuis, moet in een veilige omgeving terecht komen. Het is dan ook heel belangrijk dat niet alleen de juiste behandelingen worden aangeboden, maar dan ook de omgeving zelf gezondheidsbevorderend is.”

