Minister Diependaele en schepen Souguir over het Gravensteen: “Het grootste gevaar is dat we door continu protest gewoon niks meer zouden doen, want dat is makkelijker”

Gent/Destelbergen RESTOTIP. Lunchen bij Bruun, dat is uitgebreid genieten op sterrenni­veau

Ruben en Pieter De Maesschalck openden in november van vorig jaar hun restaurant Bruun langs de Dendermondsesteenweg in Destelbergen. We zijn nu meer dan acht maanden verder en kunnen stellen dat de geoliede machine van de broers flink haar vruchten afwerpt. Meer nog, volgens nagenoeg elke kenner is het slechts een kwestie van tijd vooraleer het restaurant haar eerste Michelinster binnenrijft. In België wel te verstaan, want in Frankrijk lukte het de broers al eens. Wij gingen met hoge verwachtingen lunchen, maar zelfs die werden overtroffen.

24 juni