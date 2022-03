Minder woninginbraken, geweld en oplichting, maar meer fietsdieven. De flikken maken de balans op van 2021.

In vergelijking met 2020 is de ‘geregistreerde criminaliteit’ in Gent vorig jaar met 20 procent gedaald. Dat geeft een vertekend beeld, wat in 2020 waar er heel wat ‘corona-inbreuken’, zoals schenden van de avondklok, feestjes tijdens de lockdown, rondlopen zonder mondmasker en meer van die zaken die we nooit meer willen. Ook in 2021 waren corona-inbreuken nog steeds goed voor 12 procent van de feiten. Worden de corona-inbreuken niet meegeteld, dan nog zijn de cijfers met 8 procent gezakt.