Minder afval in Gent: bewoners zetten 15 kilo minder restafval buiten dan vorig jaar

GENTDe afvalcijfers in Gent dalen. Dat blijkt uit tussentijdse cijfers van IVAGO op een gemeenteraadscommissie. Projecties voor heel 2022 voorspellen dat de afvalintercommunale in Gent gemiddeld 164 kilogram restafval per inwoner zal inzamelen. In 2021 en 2022 was dat respectievelijk nog 174 en 179 kilogram. Ook het sluikstort neemt af met 9,5 procent.

We hebben steeds minder afval. Dat weet IVAGO-voorzitter Bram Van Braeckevelt (Groen) te melden tijdens een gemeenteraadscommissie. De afvaldienst pikt gemiddeld 25 kilo minder afval op per inwoner, waarvan 8 kilo rest en dus ook flink minder glas, gft en papier. Enkel bij de PMD-fractie is een ‘kleinere’ daling te merken: daar is ‘slechts’ 1,4 procent minder opgehaald. Volgens Van Braeckevelt komt dat omdat mensen steeds beter de sorteerregels toepassen.

Minder vuil in de korven

Uit de publieke vuilniskorven werd tot eind augustus 2022 al 1.162 ton afval ingezameld, dat is een daling van bijna 5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.

Sluikstort dan, ook daar is goed nieuws te melden: eind augustus had IVAGO 562 ton sluikstort meegenomen, zowat 9,5 procent minder dan dezelfde periode in 2021. Er werden 25.590 sluikstorten gemeld, dat is dan weer een toename van 10,5 procent. Met andere woorden: er wordt vaker maar ‘kleiner’ gesluikstort. 90 procent van de gemelde sluikstorten wordt binnen de 42 uur opgehaald, zo kunnen ze ook minder goed ‘aangroeien’.

Propere Pierkes

“De hoeveelheid sluikstort daalt opnieuw, en wel met bijna 10 procent. Daarnaast zien we dat Gentenaars thuis minder afval produceren. Tegelijkertijd daalt ook het afval in openbare vuilnisbakken. En steeds meer mensen melden zich aan als Proper Pierke. Er blijft veel werk aan de winkel, deze cijfers motiveren om ervoor te blijven gaan”, klinkt het bij Van Braekevelt.

De mobiele recyclageparken in de wijken, specifiek gericht op mensen zonder eigen wagen, blijven een succes. Van eind maart tot eind mei werd op 12 locaties in totaal 33 ton materialen aangesleept en ingezameld. Tenslotte zijn de Propere Pierkes zijn nog steeds in groten getale op stap. Eind augustus waren 857 Propere Pierkes gekend bij IVAGO, de doelstelling was om er 700 te halen.

