Minardschouwburg krijgt een terras: “Mensen naar ons gebouw lokken, ook als er geen voorstellingen zijn”

Gent“De Minard is van alle Gentenaars, dus doen we er alles aan om zoveel mogelijk Gentenaars te laten kennis maken met dit prachtige gebouw en zijn geschiedenis.” Alles, dat is voortaan dus ook een terras uitbaten. Voor de trappen van het huis van Romain De Coninck komen drie mooie, houten banken van Gentse makelij, die ‘discutables’ worden genoemd.

Het zomerterras van Minard is een probeersel. “Het zal er staan tot en met de Gentse Feesten”, zegt directeur Nathalie De Neve. “Daarna gaan we evalueren wat het ons kost, wat het ons opbrengt, en welke de impact is op ons personeel. De Minard draait op een klein team, aangevuld met enthousiaste jobstudenten. Het terras zal elke dag open zijn vanaf 14 uur. Dat zijn dus ook uren waarop er normaal gezien geen voorstellingen zijn, en waarvoor dus extra volk zal nodig zijn.”

Volkstheater

Waarom de Minard absoluut een terras wil op het zonnige pleintje voor de deur, is voor De Neve heel duidelijk. “Het is onze missie om de ramen en de deuren van dit gebouw open te gooien, om àlle Gentenaars te laten kennismaken met dit huis. Met een terras kan dat heel laagdrempelig. Iedereen kan hier gewoon iets komen drinken, en terwijl ze hier toch zijn, even binnen wandelen. Dan maken ze kennis met het prachtige gebouw, met de geschiedenis, en hopelijk ook met onze programmatie. Wie weet, pikken ze dan in de toekomst wel eens een stukje volkstheater mee.”

Volledig scherm De bar van de Minard werd vernieuwd. © RV

Maar er is meer. “Het is ook gewoon een financieel verhaal, uiteraard. De Minard is een vzw. Onze werking wordt deels gesubsidieerd door de stad, maar we moeten ook zorgen voor een pak eigen inkomsten om de vele voorstellingen en activiteiten hier te kunnen organiseren. We zorgen zelf voor zowat 40 procent van onze omzet. En uiteraard hebben we - zeker op dat vlak - corona hard gevoeld. Zeker omdat we ervoor gekozen hebben om in 2021 open te blijven, zonder publiek. Zo hadden de artiesten ruimte om te creëren, repeteren en te streamen, maar hadden wij uiteraard geen inkomsten van ticketverkoop of de bar. En de stijgende energieprijzen, die voelen wij ook. We moeten dus op zoek naar extra inkomsten.”

Romainglas

Op het pleintje komt, tussen het terras van de beide aanpalende cafés, nu dus ook een Minard-terras. Dat bestaat uit drie vaste houten banken van Jonas Willems van VONK, Gents design dus. “We gaan ze ‘Discutables’ noemen”, aldus De Neve. “Aan deze tafels willen we mensen samenbrengen om te praten met elkaar, al dan niet over de voorstellingen in Minard, en al dan niet bij een frisse pint. Sinds kort prijkt Romain terug op ons bierglas, een creatieve samenwerking met de nieuwe brouwer Roman.”

Los van het terras is ook het meubilair in de bar van de Minard vernieuwd. Behalve hoge en lage tafels is daar nu ook een gezellig zithoek. En de oude barkrukken worden binnenkort geveild. “Een stukje erfgoed in huis halen, fantastisch toch? En we laten de krukken ook signeren door artiesten die hier hebben opgetreden. Onder meer Luka Bloom, Suzanne Vega, Koen Crucke, Bob De Moor, Luk De Bruycker en Jan De Raedt deden dat al.”

Volledig scherm © VDS