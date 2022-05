Miljoeneninvestering in sporen moet goederenvervoer in Gentse haven opdrijven: “Langere treinen en 15% meer vervoer over spoor”

GentIn North Sea Port Gent heeft spoorwegbeheerder Infrabel zijn investering van 33,5 miljoen euro voorgesteld. De nieuwe infrastructuur moet de weg effenen naar het doel om 15% van het goederenvervoer over het spoor te transporteren in de Gentse haven. “De toekomst van het vervoer over het spoor is cruciaal om industrie in ons land te kunnen houden”, zegt premier Alexander De Croo (Open Vld).

Om het belang van de investering voor North Sea Port Gent te onderstrepen, tekenden samen met premier De Croo onder meer ook federaal minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) en Gents burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) present op de persvoorstelling.

Concreet moeten de investeringen in uitbreiding van spoorbundels en vernieuwing van wissels in het Gentse havengebied het mogelijk maken voor bedrijven om meer goederen te vervoeren over het spoor. Door de sporen te verlengen aan het Zandeken, het Mercator- en Kluizendok kunnen de bedrijven eenvoudiger lange treinen ontvangen. Infrabel vergelijkt het met vrachtwagens die de mogelijkheid moeten kunnen hebben om te parkeren aan een bedrijf om te laden en lossen. “Langere treinen ontvangen betekent een commercieel voordeel als haven. We kunnen grote bedrijven beter bedienen. Bovendien merken we dat bedrijven, zelf als zijn ze nog niet actief op het spoor, bij hun zoektocht naar nieuwe locaties, rekenen op een ontsluiting via het spoor. Het is dus ook belangrijk om nieuwe investeringen aan te trekken”, verduidelijkt Daan Schalck, CEO van North Sea Port.

Volledig scherm

Vrachtwagens van de weg

Eén van de bestaande bedrijven die lonkt naar extra spoorcapaciteit is staalgigant ArcelorMittal, waar de aanvoer van het staal naar het distributiecentrum in Wondelgem via spoor gebeurt. “Het voordeel van het spoor is dat we onze aanvoer ’s nachts kunnen verwerken. Momenteel halen we via die ingreep zo’n 2.000 vrachtwagens van de weg. Door de investeringen in extra capaciteit en moderne spoorinfrastructuur kunnen we ons aandeel goederenvervoer over het spoor nog verder opdrijven”, zegt Dirk Stragier, Managing Director van ArcelorMittal Distribution Solutions.

Minister Georges Gilkinet zette tijdens de persvoorstelling de ambities voor het goederenvervoer over het spoor nog eens extra in de verf. Het is bekend dat de regering het volume van het goederenvervoer tegen 2030 wil verdubbelen in ons land. “Er is een investeringsbedrag van 260 miljoen euro vrijgemaakt, waarvan er in totaal 33,5 miljoen euro naar North Sea Port gaat. We bekijken samen met bedrijven welke drempels er zijn voor goederenvervoer over het spoor om deze weg te werken. Daarvoor staat ook nog een actieplan in de steigers.”

Volledig scherm

Tewerkstelling

Burgemeester van Gent Mathias De Clercq benadrukt op zijn beurt het belang van een multimodale haven in economisch en ecologisch opzicht. “Niet enkel om bestaande bedrijven te behouden, maar ook om nieuwe bedrijven aan te trekken en werk te maken van extra tewerkstelling. Ook voor duurzaamheidsdoelstellingen is het spoor belangrijk. Tewerkstelling en industrie, klimaat en jobs, ze gaan hand in hand met elkaar.”