Miljoen euro voor Gents pilootproject voor basistandverzorging: “De andere tandarts wou vooral trekken, door de tips in het centrum durfde ik terug te komen”

Pas naar de tandarts als je pijn hebt? Het is voor veel Belgen een realiteit en voor wie de taal niet spreekt of krap bij kas zit, des te meer. Nochtans is regelmatig naar de tandarts dé manier om grotere drama’s te vermijden en aan broodnodige preventie te doen. Dus lanceerde Stad Gent in juli 2022 een proefproject met geld uit het Sociaal Innovatiefonds: voor de mensen uit Nieuw Gent werden alle kosten, ook het remgeld dus, weggenomen. Onderzoekers aan de Arteveldehogeschool en UGent bekijken wat de gevolgen zijn.

Flossen en boren, en informeren

“Ik had wel wat problemen met mijn tanden, maar om bij een vaste tandarts terecht te kunnen, moest ik vier maanden wachten”. Aan het woord is Najet El Adeb (58), vrijwilligster in Nieuw Gent én cliënt bij het mondzorgcentrum. Ze is één van de 330 buurtbewoners die hier advies kreeg van mondhygiëniste Laura Vereecken en vervolgens ook aan haar tanden liet werken. Kostenloos. “Maar het gaat niet alleen om het geld. In de privésector wilden de tandartsen vooral mijn tanden trekken. Hier kreeg ik advies over flossen en hoe mijn tandvlees verzorgen, waardoor dat niet nodig bleek.”

Het blijkt een dubbel pijnpunt. Enerzijds wonen er in Nieuw Gent veel mensen die te weinig naar de tandarts gaan, deels door financiële drempels. Daardoor is de nood ook vaak acuter, omdat er zich een dringend probleem stelt, dat dan weer veel geld kost om op te lossen. Anderzijds is de stap naar de tandarts ook hoog, want voor preventie en uitleg hebben niet alle tandartsen de tijd. Sleutelfiguur in dit project is dan ook Laura. Ze werkt deeltijds als mondhygiëniste en deeltijds in ‘het veld’. Ze laat zich zien bij verenigingen en buurtwerk, spreekt mensen aan en hoopt dat zij vervolgens in de tandartsstoel terechtkomen.

Maatschappelijk werk

“Na een half jaar beginnen we effect te zien”, legt Laura uit. “Vaak ben ik niet alleen iemand die advies of mondverzorging geeft, maar ook maatschappelijk assistent. Dat is ook de bedoeling: mondzorg is één van de pijlers van een verdere goede gezondheid.” Goed kauwen, goed eten en goed flossen, met andere woorden. “Dat ik met Laura goed kon praten en ze mij geruststelde, heeft veel geholpen", beaamt Najet. “Er was geen veroordeling, veel uitleg en ik wist ook duidelijk wat de volgende stappen zouden zijn. Ik heb veel vrienden aangeraden om langs te komen en ook mijn dochter loopt nu in dit centrum”.

Volledig scherm De initiatiefnemers van het mondzorgcentrum: centraal mondhygiëniste Laura Vereecken. Vlnr Astrid De Bruycker, minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke, Rudy Coddens. © svwg

De samenwerking rond gratis zorg loopt af in juni, dan zijn de centen uit het Sociaal Innovatiefonds op, maar minister voor Volksgezondheid Vandenbroucke kwam niet alleen op bezoek. Hij kondigde ook aan dat de federale regering 1 miljoen euro vrijmaakt voor dit project. “Dat is veel en weinig geld, maar we hopen dat er nog wijken en gemeenten zijn die hier op willen inzetten. Dan kunnen we ook verder aan de slag met de onderzoeksresultaten die dit pilootwerk heeft opgeleverd”, klonk het.

Geld uit de gemeentepot

Gent zelf zal ook een aanvraag indienen, wisten vastberaden schepenen voor Gezondheid Rudy Coddens en partijgenote en schepen voor Welzijn Astrid De Bruycker. “Helaas hebben we uit Vlaanderen nog geen positieve respons gekregen, maar het kan niet enkel aan de gemeenten zijn om deze kosten te dragen. We hebben met het geld uit het Sociaal Innovatiefonds niet alleen mensen geholpen, maar ook een kant-en-klaar onderzoek opgesteld, waarmee regeringen hopelijk aan de slag kunnen. Daar dient dat geld voor, nu ligt de bal in het kamp van de minister”, klonk het bij De Bruycker. “Naast de bestaande fondsen voor de mondhygiëniste, hopen we natuurlijk dat dit project verduurzaamd kan worden, ook in andere wijken”, voegde Coddens toe. “Met dit nieuw mondzorgcentrum in een kwetsbare wijk nemen we financiële drempels weg en zorgen we voor goede, nabije zorg dicht bij de mensen. Zo verkleinen we op lokaal niveau de gezondheidskloof.”

