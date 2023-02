MIJN STAD. Rapper Fatih over zijn Gent: “Met ouder worden vind ik de natuur steeds interessanter en besef ik dat het stadsleven niet voor altijd zal zijn”

Gent Wintercir­cus opent in maart 2024, rockzaal wordt in november dit jaar in gebruik genomen: “We gaan van hieruit de wereld veroveren”

Na jaren leegstand en verkrotting is het Wintercircus aan de Lammerstraat opnieuw een parel aan het Gents firmament. De restauratie is meer dan geslaagd, en nu is er ook een uitbater gevonden: een hele trits hippe, Gentse ondernemers die zich verzameld hebben onder de naam ‘TENT’. Wat er in de ondergrondse rockzaal zal gebeuren, is duidelijk, de rest van het gebouw wordt voorlopig gevuld met dure woorden. “Het zal wat tijd kosten.”

3 februari