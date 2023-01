MIJN STAD. Professor arbeidseconomie Stijn Baert over zijn Gent: “Mijn favoriete plek is een straat omsloten door spoorwegen”

kortrijk/gent Kan je nog kinderen krijgen na een sterilisa­tie? En wat betekent leven zonder eileiders voor een vrouw en haar hormonen? Gynaecolo­ge van UZ Gent legt uit

Een koppel uit Passendale dient klacht in tegen ziekenhuis AZ Groeninge in Kortrijk omdat een dokter tijdens de bevalling de eileiders van de vrouw weghaalde zonder haar toestemming. Eileiders verwijderen is de meest ingrijpende manier van steriliseren, maar ook zonder eileiders kan je nog kinderen krijgen. Dokter Steffi van Wessel van UZ Gent legt uit.

6 januari