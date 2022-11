MIJN STAD. ‘Moeder Mieke' van café de Loge: “Ik las ooit een plan om van de fly-over een park te maken. Hoe cool zou dat niet zijn?”

Gent TEAM KEISSE. Matthew Gillmore coachte Keisse in zijn beginjaren: “Ik heb nooit een baanwiel­ren­ner gezien die zo mooi op de piste kan rijden als Iljo”

De Zesdaagse van Gent is dit jaar een eeuw oud, maar deze editie zal toch vooral rond Iljo Keisse draaien. De Keizer van ‘t Kuipke rijdt zijn allerlaatste Zesdaagse. Hij won de wedstrijd maar liefst zeven keer op de snelste piste ter wereld en wordt op handen gedragen door het publiek. Wij spraken met zes mensen die belangrijk waren in het leven van Keisse over hoe zij Iljo’s laatste Zesdaagse beleven. Vandaag laten we Matthew Gillmore, Iljo’s mentor in zijn beginjaren, aan het woord. “Ik moest hem soms een beetje temperen.”

