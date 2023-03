MIJN STAD: Dimitri ‘Sjimi’ Dauwens (35) van Café Congé schopte de Brugse Poort in gang: “Toegegeven, zo veel volk op Congé Dansant, dat hadden wij ook niet verwacht”

Nachtelij­ke vandaal op pad in centrum Gent: verschil­len­de handelaars worden wakker met schade aan hun zaak

Een onaangename verrassing voor de handelaars in het centrum van Gent: een vandaal trok daar de voorbije nacht door de straten. Wellicht ging de verdachte te werk met een baksteen. Zeker vier zaken werden slachtoffer. De politie sloeg één persoon in de boeien, onderzoek moet uitwijzen of hij de schuldige is.