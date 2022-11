MIJN STAD. Bayram, de bekendste fruitverkoper van Gent: “In de Dampoortwijk kent iedereen nog iedereen, ik zou nergens anders willen wonen”

Gent Welkom in The Corner House, Vlaande­rens laatste nachtres­tau­rant: “Hier moet je drie dingen goed kunnen: horen, zien én zwijgen”

In de jaren ’80 waren ze niet op één hand te tellen, maar intussen rest alleen nog The Corner House in Gent. Op wandelafstand van de Zuid vind je het laatste échte nachtrestaurant van Vlaanderen. Uitbater Omer Kirsan (60) werkt zeven dagen op zeven. Klanten komen van heinde en verre. Maar wat schuilt er achter zijn blauw verlichte gevel? “Of je nu belt om middernacht of om 4 uur ’s ochtends. Nooit krijg je hier te horen dat het niet past.”

26 november