MIJN GENTSE FEESTEN. Stijn Terrie, notoir Feestenganger: “Who cares about Tinder als er het Duvelterras is”

De Gentse Feesten in het héél klein: “Probeer maar eens verschil­len­de bekers in miniatuur­for­maat te maken”

De Gentse Feesten in het klein, da’s niet maar één pleintje, maar 15 opstellingen op een mini-route die met een kwinkslag naar de Feesten kijkt. Initiatiefnemer Koen Vromman knutselde op een maand tijd de tentoonstelling in elkaar, en daar kwamen wel wat logistieke problemen bij kijken. “Lang verhaal kort: we hebben de Feesten op voorhand gered.”