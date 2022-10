“Mijn buurman beet een stuk van mijn vinger”: burenruzie over blaffende honden loopt compleet uit de hand

Gent Panikeren­de wegpiraat scheurt met 160 per uur door Gent: “Mocht ik met die snelheid gecrasht zijn, dan stond ik hier waarschijn­lijk niet meer voor u”

Omdat hij zowat alle voorwaarden van zijn voorlopig rijbewijs had geschonden, trachtte een jonge bestuurder aan een politiecontrole in de Doornzelestraat te ontkomen. Hij haalde daarbij snelheden tot 160 km per uur. Later bleek dat er ook cannabis in zijn bloed zat. “Zolang u niet van de drugs af bent, laat ik u niet toe in het verkeer.”

3 oktober