Mieke (36) en John (38) schakelden Kamal Karmach in om boetiek te redden: “Je boeken op tafel leggen, da’s niet simpel”

Andermans Zaken

“We liepen in 2020 al een traject bij Unizo, het boost-programma”, vertelt Johan. “We hadden sinds 2016 deze winkel, na een eerdere succesvolle onderneming. Tegelijk runden we ook een lederwarenwinkel in de Donkersteeg, waar ook Maison M. gelegen is. We kregen het echter niet rond. Onze coach bij Unizo stelde heel wat dingen voor, maar die vroegen heel wat extra investeringen. Net op dat moment waren er opnieuw inschrijvingen voor ‘Andermans Zaken’. We hebben er even over moeten overleggen (lacht) want zomaar je zaken en boeken op tv laten zien, dat is niet evident. Maar we zijn er toch voor gegaan en daar hebben we geen spijt van.”