Middenstip van voormalige KAA Gent-stadion moet herleven in buurtparkje: “Knipoog naar de rijke sportgeschiedenis”

Na jaren discussie liggen de plannen voor de Ecowijk in Gentbrugge eindelijk vast, maar dat brengt Carl De Decker (Open VLD) meteen bij een nieuwe vraag. De nieuwe wijk moet verrijzen in Gentbrugge op de plaats waar ooit het Ottenstadion van KAA Gent stond. “Destijds, in 2011, werd beloofd om de middenstip te bewaren”, haalde De Decker maandagavond op de gemeenteraad aan. “Zijn die plannen er nog steeds?”

Voor de duidelijkheid: het gaat om een ‘replica’ van de middenstip. In 2013 werd de grasmat van het Ottenstadion voor goed weggehaald. Verder had de schepen ook goed nieuws over ‘De Steen’. Dat herdenkingsmonument werd in 1935 opgericht ter om de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog te gedenken. “Ook ‘De Steen’ krijgt een plekje in het wijkpark”, liet Souguir verstaan. Bedoeling is om in de loop van 2024 te starten met de bouw van de Ecowijk.