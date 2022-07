Mexicaans restaurant neemt plaats in van bekende broodjesbar die meer dan dertig jaar bestaan heeft

Doordat ’t Hoekse dag en nacht open was, was het een geliefde plek voor Gentse studenten en andere nachtbrakers. Meer dan dertig jaar heeft de zaak bestaan, maar tegen de coronacrisis bleek het niet bestand. In februari vorig jaar gingen de deuren definitief toe, intussen staat het al meer dan een jaar leeg. Maar er is verandering op til.

Tegen de ramen hangen affiches die de komst van een nieuw restaurant aankondigen: Donki, dat al een vestiging heeft in Leuven en twee in Brussel. Op de kaart vind je Mexicaanse comfort food zoals burrito’s, taco’s, salades, nachos, guacamole en quesadillas. Wie nu al aan het watertanden is, zal nog even geduld moeten hebben wel. De opening is gepland voor september dit jaar. Het restaurant is wel al op zoek naar personeel, dus wie nog een job zoekt kan al contact opnemen.