Meulestedebrug zondagavond al terug open, 3 dagen vroeger dan voorzien

Klok rond

“Vrijdag werd de brug uitgebreid geïnspecteerd door een team van experten om in kaart te brengen wat de schade was. Daarna zijn de herstellingswerken onmiddellijk aangevat. Zaterdag zijn in ons atelier in Mol de nieuwe stalen elementen in elkaar gezet en naar Gent gebracht. Het verwrongen deel van de hoofdligger werd weggebrand en vervangen door het nieuwe deel. Aansluitend hebben meerdere lasploegen ononderbroken gewerkt tot de brug terug in dienst kon gesteld worden. Vanaf deze avond zondag 26 februari is de Meulestedebrug dus terug toegankelijk voor alle verkeer. Dankzij de inzet van iedereen is de brug sneller dan verwacht terug operationeel. Tevens dank voor de goede samenwerking met de politiediensten en de mobiliteitsdienst van de stad Gent.”