Meulestedebrug in Gent van 20 tot 27 september afgesloten voor alle verkeer

De zomer bracht nieuwe straat­kunst naar Nieuw Gent: Goldmine blijft bloeien in de wijk

Twee jaar na de start van het ‘Goldmine’-project in Nieuw Gent blijft er nieuwe straatkunst bijkomen in Nieuw Gent. In 2021 ging het straatkunstfestival van start, maar in augustus zette zelfs Rick Molyneux van initiatiefnemer Wallin vzw een stukje kunst op de muur. “Langzaam maar zeker krijgt Nieuw Gent een nieuw gezicht.”