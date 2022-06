Meulestedebrug een hele week dicht (en ditmaal niet omdat ze defect is)

Van maandag 7 uur tot - als het meezit - zaterdagavond 18 uur is Meulestedebrug dicht voor alle verkeer. Er is ook goed nieuws: de brug is niet defect, er wordt wel gewerkt aan de nieuwe Meulesteebrug, die er eindelijk echt lijkt te gaan komen. De voorbereidingswerken zijn volop aan de gang, volgende week wordt er gewerkt aan de brugpeilers. De eerste brughelft van de toekomstige ‘tweelingbrug’ wordt in de zomer van 2023 verwacht. In 2024 kan die in gebruik genomen worden. Dan wordt de oude Meulestedebrug gesloopt, om plaats te maken voor de tweede helft van de nieuwe brug. Beide helften hebben twee rijstroken, dus het verkeer zal er in de toekomst een stuk vlotter verlopen. Alles zou klaar moeten zijn in 2026.