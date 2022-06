Metershoge muurschildering brengt eerbetoon aan overleden zanger Luc De Vos: “We missen hem nog elke dag”

GentHet is al acht jaar geleden dat Luc De Vos is overleden, maar de zanger is nog lang niet vergeten. Getuige daarvan is de metershoge muurschildering in zijn thuisstad Gent, die dinsdagmorgen onthuld werd door radiomaker Wim Oosterlinck, zijn weduwe Sandra en zijn zoon Bruno. Enkele fans namen speciaal een dag verlof om erbij te zijn.

Het is dertig jaar geleden dat Gorki haar debuutalbum uitbracht, en dat wilde radiozender Willy niet zomaar voorbij laten gaan. Enkele nummers van de plaat, waaronder ‘Mia’ en ‘Lieve Kleine Piranha’, spreken nog altijd tot de verbeelding. Daarom deed radiomaker Wim Oosterlinck een oproep naar alle luisteraars toe: hoe kunnen we die bijzondere verjaardag vieren, en een eerbetoon brengen aan zanger Luc De Vos die acht jaar geleden overleed. Eén luisteraar stelde een muurschildering voor, en daar ging de radiozender maar al te graag mee aan de slag.

Het team nam contact op met de Gentse graffiti-organisatie Wallin’ dat muren met artiesten linkt. Zij vroegen straatkunstenaar Michel Steppe om een metershoge, realistische tekening te maken in het parkje in de Oudburg, pal in het centrum van Gent. Letterknecht zorgde voor de tekst: ‘niemand gaat verloren’, een zinsnede uit ‘Mia’. “Luc zijn zoon, Bruno, heeft de foto gekozen waarop het werk gebaseerd is”, vertelt Charlotte Ghekiere van radio Willy. “Sandra, de weduwe van Luc, heeft de tekst aangedragen.”

Zowel Sandra als Bruno waren aanwezig bij de onthulling van de muurschildering, net zoals burgemeester Mathias De Clercq en Erik Van Biesen – bassist bij Gorki, maar bovenal een goede vriend van Luc. “Als Arno een muur krijgt in Oostende, verdient Luc dat ook in Gent”, zei Erik. “Hij was hier alomtegenwoordig. Ze hebben hem afgebeeld zoals hij was, behalve dan dat hij nooit een korte broek aan had op het podium. Dat was de enige keer.”

Ook De Clercq is verheugd met de muurschildering. “Het roept fantastische herinneringen bij me op”, zei hij. “Zijn optreden op Werchter staat op mijn netvlies gebrand: gietende regen, Luc in bloot bovenlijf, zoveel volk dat Mia meeschreeuwt. Ik heb dat nummer kapot gedraaid. Luc was iemand die mensen raakte door zijn onbevangenheid, zijn kwetsbaarheid. We missen hem nog elke dag. Hij had al een bankje in de Gentbrugse Brugse Meersen, nu is hij ook vereeuwigd met een mural.”

Bij de onthulling was heel wat volk aanwezig, het parkje was net groot genoeg. Riges De Witte (28) uit Wortegem had speciaal een halve dag verlof genomen om erbij te zijn. “Ik ben al heel mijn leven een enorme Luc De Vos fan”, zei hij. “Hij was een man van het volk. Toen hij overleed, voelde dat als een familielid verliezen. Ik was daar echt niet goed van. Tot op vandaag luister ik bijna dagelijks naar zijn muziek.” Het is duidelijk: het parkje in de Oudburg is meer dan een muurschildering rijker. Het is een plek geworden waar Luc De Vos fans hun held nog eens kunnen ontmoeten.

Volledig scherm Riges De Witte nam speciaal een dag verlof om de onthulling van de muurschildering van Luc De Vos bij te wonen. © Jill Dhondt

