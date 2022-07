Met z’n allen deze keer: Big Jump vraagt zondag aandacht voor waterkwaliteit aan Portus Ganda

Vorig jaar nog in mineur met weinig volk wegens covid, dit jaar in volle glorie en hopelijk met goed weer aan Portus Ganda: de Big Jump gaat opnieuw door! Daarbij verzamelen duizenden burgers in heel Europa aan lokale rivieren en meren om met een fikse sprong in het water, aandacht te vragen voor de kwaliteit van onze belangrijkste levensbron. In Gent kan je met het Gents MilieuFront en Waterland in Portus Ganda springen om het goede voorbeeld te geven.