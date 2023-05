“Met hem is de les altijd een feestje”: Gustaph mag rekenen op steun van z’n studenten bij strijd om finaleticket Eurosong

Doodrijder van Stefanie (25) krijgt vier jaar cel, maar gaat in beroep: “Hoe kunnen wij dit nu een plaats geven?”

Onder invloed van drank en drugs veroorzaakte de 31-jarige Deinzenaar Clint V. in september 2020 een vreselijk ongeval. Zijn toenmalige vriendin Stefanie Verstappen (25) uit Tielt werd uit de wagen geslingerd en was op slag dood. Om zijn hachje te redden beweerde Clint dat het Stefanie was die achter het stuur zat. Afgelopen maand werd hij veroordeeld tot vier jaar cel, maar hij ging in beroep tegen dat vonnis. Een beslissing die hard aankwam bij de familie van Stefanie.