Met dank aan corona: terrasuitbreidingen mogen blijven, nieuw terrasreglement laat zelfs windschermen toe

“Meer mogelijkheden en meer duidelijkheid. Dat is wat we beogen met het nieuwe terrasreglement”, klinkt het. “In de coronaperiode hebben we 367 terrasuitbreidingen vergund, goed voor 4.500 vierkante meter extra terras. Dat heeft de stad veranderd, het is een meerwaarde. Daarom hebben we beslist: dit moet blijven. Al 270 horecazaken hebben effectief een aanvraag ingediend om hun uitbreiding te behouden en er zullen er nog volgen.”

“Vroeger moest een terras tegen de gevel van een horecazaak staan én voor de zaak. Daar zijn we van afgestapt. Als er voldoende ruimte is, kan een terras ook verder weg staan van de gevel, of aan de zijkant van de zaak. Zolang de vrije doorgang maar gegarandeerd blijft. Zelfs parkeerstroken kunnen - uiteraard mits goedkeuring van de stad - ingenomen worden door terrassen. Terrassen met een slechte ondergrond mogen nu ook een planken vloer leggen, op voorwaarde dat ze integraal toegankelijk blijven voor rolstoelgebruikers. Een hellend vlak is dus verplicht.”

Windschermen

Nog nieuwigheden: een nieuw terras wordt nog maximaal voor negen jaar vergund, al kan dat uiteraard verlengd worden, maar niet meer voor onbepaalde duur. De stad pleit ook voor kwaliteit, dus op pleinen en plekken waar meerdere horecazaken zijn, komt een ‘terrasinplantingsplan’ dat bepaalt hoe de terrassen eruit moeten zien qua stijl, kleur en meubilair. “We zijn voor uniformiteit op dat vlak”, zegt Bracke. Ook opvallend: windschermen zijn niet meer per definitie verboden. Vaste windschermen mochten, als daar een omgevingsvergunning was voor afgeleverd. Alle andere vormen, zelfs windschermen op wieltjes, waren verboden. Dat kan voortaan wel. “Het verhaal waarbij een plantenbak tegelijk windscherm en zitmeubel is, kan nu wel worden toegelaten.”

Het nieuwe reglement gaat in vanaf 1 juli. De stad blijft permanent controles uitvoeren op de terrassen en hun vergunningen en heeft ook een aangepast draaiboek over hoe op te treden in geval van overlast.

Volledig scherm De terrasuitbreidingen op het Sint-Baafsplein zijn een voorbeeld van een 'meerwaarde' in de stad © Wannes Nimmegeers

