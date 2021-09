Met 150 per uur door zone 50: 'patser' is wagen voor 15 dagen kwijt na achtervolging door politie

GentDe Gentse politie controleerde afgelopen zaterdag op twee locaties op patsergedrag in het verkeer. Van de gecontroleerde bestuurders bleek maar liefst 13 procent te snel te rijden. Twee voertuigen werden in beslag genomen na asociaal rijgedrag.

De politie stelde zaterdag een flitsvoertuig op in de Rodelijvekensstraat en de Sint-Salvatorstraat. In beide straten geldt een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur. “In de Rodelijvekensstraat reed 10 procent van de gecontroleerde bestuurders te snel, de ‘topsnelheid’ bedroeg er 65 kilometer per uur. In de Sint-Salvatorstraat reed 15 procent te snel en noteerden we een topsnelheid van 56 kilometer per uur", aldus de politie.

Achtervolging

Met anonieme voertuigen slaagt de politie er in het rijgedrag van bestuurders over langere afstand te monitoren. Zo werd een voertuig gevolgd tot op de John F. Kennedylaan, die tijdelijk een zone 50 is door wegenwerken. De gevolgde bestuurder dreef de snelheid op tot 150 kilometer per uur en overschreed twee maal de volle gele lijn. Gezien dit onaangepast rijgedrag werd het voertuig uit het verkeer gehaald en in beslag genomen. Het rijbewijs van de chauffeur werd voor dezelfde termijn ingetrokken. Hij zal zich ook mogen verantwoorden in de politierechtbank.

Drugs achter het stuur

Verder negeerde een bestuurder het voorrangsbord B1 en reed hij te snel, waarna de politie hem aan de kant zette. “De bestuurder bleek houder van een voorlopig rijbewijs, maar had een passagier zonder rijbewijs aan boord – wat in strijd is met de voorwaarden van het voorlopig rijbewijs. Bovendien werd de bestuurder een maand eerder al voor een dergelijke inbreuk beboet.” Ook hier ging de politie over tot de onmiddellijke intrekking van het rijbewijs voor 15 dagen en werd het voertuig voor 15 dagen in de klemmen gezet. Ten slotte werd een andere chauffeur die verkeersonveilig gedrag vertoonde aan een nadere controle onderworpen. Hij bleek onder invloed van drugs te rijden. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen.