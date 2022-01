Merlina-actrice Mieke Bouve helpt buurman uit brandend huis. “Indrukwekkende start van het nieuwe jaar”

Mieke Bouve (60) woont in het Oud Elisabethbegijnhof, samen met haar dochter Laura (23). “Het moet rond 17 uur geweest zijn", doet ze het relaas. “We zaten rustig te bekomen van oudjaar, toen Laura plots donkere rook voor het raam zag. We zijn buiten gaan kijken, en het huis op de hoek - twee huizen verderop - bleek in brand te staan. Ik zag een vlam, en heel veel gitzwarte rook. De deur stond open en op straat stond een meisje om hulp te roepen. Ze was volledig in paniek. Ik heb mijn dochter opgedragen om brandweer, politie en alle andere mogelijke hulpdiensten te bellen, en ben zelf naar het meisje gegaan. Ze riep daar haar vriend, mijn buurman, verbrand was, en dat hij nog binnen was, net als zijn huisgenoot. Zelf naar binnen gaan, durfde ik niet, omwille van de rook. Wel ben ik in het deurgat naar die jongen gaan roepen. Hij wilde naar boven gaan om te douchen, maar dat wilde ik niet. Mocht dat vuur - dat in de keuken was ontstaan - echt doorbreken, dan zat hij boven gevangen. Na veel roepen heb ik hem kunnen overtuigen met mij mee te komen. Die jongen was volledig in shock. Ik heb hem bij mij thuis beneden onder de douche gezet. Vooral zijn handen, onderarmen en voeten bleken serieus verbrand. Laura had intussen de hulpdiensten aan de lijn, die vertelden dat hij minstens een half uur onder stromend lauw water moest staan. Niet evident, want hij wilde de hele tijd weg. Ik moest er echt bij blijven.”

Kroketten

“Niet veel later stond de hele straat vol brandweerwagens, politiewagens en ziekenwagens. Plots was er wel 30 man in de weer. De brandweer kreeg het vuur snel onder controle, de hulpdiensten verzorgden de buurman bij mij thuis. Mijn dochter en ik legden intussen een verklaring af. Het was behoorlijk indrukwekkend allemaal. En wat vooral opviel: al die hulpverleners waren enorm vriendelijk. Ze bedankten ons voor wat we deden, zeiden dat het een echte heldendaad was, en dat we voor die jongen erger hebben voorkomen door hem onder de douche te zetten. Hij heeft derdegraads brandwonden en zal wel even in het ziekenhuis moeten blijven. Ook zijn vrienden en zijn huisgenoot werden meegenomen voor verzorging. Bleek dat die jongen kroketten in de oven had gezet in een vuurvaste schaal, maar met olie. Die oven heeft vuur gevat, en hij heeft die proberen blussen. De schade aan de woning is vermoedelijk beperkt gebleven tot alleen de keuken.”

Bouve, die recent haar echtgenoot verloor aan kanker, was behoorlijk onder de indruk, maar is ook trots dat ze zo rustig bleef. “Ooit hadden we hier thuis ook een brandje. De televisie was geïmplodeerd. Mijn man Jaak heeft die toen geblust met een tafellaken, en daarna door de ruit gegooid. Ik heb van hem geleerd om kalm te blijven. Of misschien leerde ik de held uithangen op de set van Merlina, dat kan ook", lacht ze. “Maar ik denk wel dat mijn man trots zou zijn geweest op mijn actie nu. Mijn goede daad voor 2022 heb ik alvast verricht.”