Mensen zonder papieren spelen WK-finale tegen Qatar in theatervoorstelling

‘La Coupe du Monde de la Honte’ is een voorstelling van het Brusselse dansgezelschap Transe-en-Danse. Eind vorig jaar ging het in première in Brussel, nu komt het uitzonderlijk naar Vlaanderen. Op 3 mei kan je in de Blaisantkerk terecht en op 6 mei Bij’ De Vieze Gasten voor een gratis voorstelling, telkens vanaf 20.30 uur. Verwacht je aan getuigenissen van sans papiers, maar ook een spelletjes voetbal. Of eerder: een strijd onder Belgen en Qatarianen om de Wereldbeker van de Schaamte. Uiteindelijk mag het publiek bepalen wie de beker verdient: wie zich dus het diepste moet schamen voor het schenden van mensenrechten.

De voorstellingen in Gent gebeuren in samenwerking met ‘In My Name’, dat 25.000 handtekeningen wil verzamelen om een burgerwetsvoorstel voor heldere regularisatiecriteria op de agenda van het federaal parlement te krijgen. “Na talloze protesten, bezettingen en zelfs een hongerstaking van zestig dagen is dit een nieuwe stap richting een rechtvaardiger migratiebeleid”, zegt Lies Hens van In My Name daarover. “We nodigen iedereen uit om niet alleen de voorstelling te komen bekijken, maar ook het burgerwetsvoorstel te ondertekenen op de website.”