Meldpunt op Vlasmarkt blikt tevreden terug op Gentse Feesten: “Kan zeker uitgebreid worden naar andere evenementen”

De Gentse Feesten hebben dit jaar gehoor gegeven aan de maatschappelijke roep om problemen bij het uitgaan serieus te nemen. Dat werd in het verleden al gedaan met de gekende sfeerbeheerders, maar dit jaar werd tegen de Sint-Jacobskerk een fysiek meldpunt gebouwd, een chalet waar feestvierders dagelijks vanaf middernacht terecht kunnen om in een veilige omgeving en in alle rust te vertellen over hun onaangename ervaring.

Veilig gevoel

“Dat ging niet altijd over grensoverschrijdend gedrag. Soms kwamen er ook mensen naar het meldpunt die veel te diep in het glas gekeken hadden of slecht reageerden op drugs”, zegt Adriaan van Flow Gent, die tien dagen lang het meldpunt bemannen. “Wij probeerden hen dan gerust te stellen, zodat ze met een veilig gevoel opnieuw van de Gentse Feesten konden genieten.”

Maar er waren jammer genoeg ook slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag. In totaal kreeg het meldpunt al 32 meldingen. “In sommige gevallen werd de politie of het parket ingelicht, in andere gevallen hadden de slachtoffers nood aan een luisterend oor. Bij ons konden ze even ontsnappen aan het feestgedruis, tot rust komen en kregen ze een glaasje water." De sterkte van het meldpunt was de laagdrempeligheid. Er werkten gewone mensen, geen personen in uniform. “Maar onze medewerkers kregen wel een opleiding. En ze zullen zelf ook begeleid worden, want het is natuurlijk geen evidentie om om te gaan met dergelijke verhalen van grensoverschrijdend gedrag.”