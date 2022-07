Mélanie en Niels openen pop-up aan Oude Dokken: “Cadeautjes voor je geliefden en jezelf”

In een lichtrijke ruimte aan de Oude Dokken, in hetzelfde pand als koffiebar CUP, is een nieuwe pop-up geopend: Studio Paus. Gerund door Mélanie Goethals (33) en Niels Van Couter (36), twee creatievelingen. Mélanie is schrijfster en verteller voor huwelijken en afscheidsvieringen, Niels is fotograaf. “Door corona viel dat allemaal weg”, herinnert het koppel zich. “We hebben altijd al gedroomd van een eigen winkel, daarom zijn we een webshop gestart in het midden van de pandemie. Een online cadeautjeswinkel waar je geschenken voor je geliefde en jezelf kan kopen.”

Mélanie en Niels deden al een paar pop-ups, maar steeds voor enkele dagen. Nu is het de eerste keer dat ze voor een langere periode een fysieke winkel uitbaten. Tot eind september zitten ze nog aan de Oude Dokken met schoenen, kleren voor vrouwen en kinderen, boeken, juwelen, verzorgingsproducten, lingerie, kaarsen, supplementen, wasco’s, verf, portefeuilles, thee, kaartjes en andere zorgvuldig geselecteerde producten. “Het zijn niet gewoon mooie spullen, ze hebben ook een verhaal. We hebben alles getest voor ze te koop aan te bieden. Zo heb ik de supplementen vier maanden getest, voor ze op onze webshop kwamen. We vinden het ook heel belangrijk dat we een goed contact hebben met de leveranciers, dat ze lief zijn en duurzaam te werk gaan.”

Een goede tip voor wie al benieuwd is: spring regelmatig eens binnen in de pop-up want het aanbod verandert. Zo kan je nu nog solden krijgen, terwijl de nieuwe collectie langzaam binnen sijpelt. “Intussen zijn we op zoek naar een vast pand”, zegt Niels nog, “en zetten we meer in op eigen producten. Zo hebben we al een armband ontwikkeld, samen met een juwelenwerk, maar we kijken ook naar prints, eigen kaartjes en andere persoonlijke cadeautjes.”

Studio Paus pop-up, Kompasplein 16, 9000 Gent. Open van dinsdag tot en met zondag van 10 tot 18 uur.

Volledig scherm Studio Paus pop-up in Gent. © Jill Dhondt

Volledig scherm Studio Paus pop-up in Gent. © Jill Dhondt

Volledig scherm Studio Paus pop-up in Gent. © Jill Dhondt

