Meisje van zes maanden oud dat gewond raakte in kinderdagverblijf is overleden

Het UZ Gent had donderdagmorgen het parket ingelicht dat een baby een ernstig hersentrauma had opgelopen in onduidelijke omstandigheden. Het meisje was een dag eerder door de mug naar de spoeddienst van het ziekenhuis gebracht, na een oproep vanuit het kinderdagverblijf in Mariakerke. Het kind verkeerde in levensgevaar en haar toestand was kritiek. Vrijdag bevestigde het parket dat het meisje overleden is.