Meisje van 13 vermist in Gent nadat ouders haar afzetten aan school

Gent Gentenaar Brecht (27) over zijn deelname aan het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd: “Ik wilde gewoon de liefde vinden, dat televisie­ge­beu­ren kwam daar zowat bij”

Over enkele dagen is het zover, dan gaat het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd van start. Eén van de deelnemers is de Gentse Brecht De Geyter (27), een avontuurlijke leerkracht biologie en Engels. We vroegen hem - net voor de eerste uitzending - naar zijn ideale partner, hoe het voelt dat de helft van Vlaanderen zal meekijken naar zijn prille liefde en wat zijn favoriete plekjes zijn in Gent.

